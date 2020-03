Calcio, si fermano Champions ed Europa League. Europei verso il rinvio

Ormai la diffusione del Coronavirus richiede misure drastiche e dunque anche lo sport si deve fermare. Dopo lo stop del Campionato di Serie A, oggi è arrivato anche quello della Champions e dell’Europa League: dopo aver fatto di tutto per proseguire con le partite, alla fine anche la UEFA si è arresa, rendendosi finalmente conto dello stato di emergenza in cui ci troviamo, anche se forse un po’ in ritardo. Nei giorni scorsi, infatti, in alcuni stadi europei si è continuato a giocare, peraltro con il pubblico regolarmente sugli spalti.

Da oggi, invece, anche le competizioni internazionali si fermeranno e verranno rinviate a data da destinarsi. Se tutto andrà bene e se la quarantena avrà gli effetti sperati, si ricomincerà nella seconda metà di aprile, ma tutto sarà da vedere. Per il 17 marzo intanto è stata convocata un’assemblea, ovviamente in conference call, della UEFA che vedrà partecipare le 55 federazioni europee, compresa la Lega Calcio. Lo scopo è quello di cercare una linea comune da seguire in tutti i campionati e probabilmente le varie parti chiederanno di dare la precedenza ai tornei nazionali e alle coppe rispetto a Euro 2020, al momento in programma dal 12 giugno al 12 luglio.

Gli Europei, dunque, in tutta probabilità saranno rinviati, forse a giugno 2021 ma in quel caso bisognerà spostare anche il Mondiale per Club della Fifa. In alternativa, si potrebbe pensare al periodo che va da fine novembre a metà gennaio. Probabilmente servirà tempo per abbozzare un nuovo calendario; ne sapremo di più dopo l’assemblea del 17.