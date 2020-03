"L'Italia Chiamò": la maratona online per raccontare il Paese ai tempi del Coronavirus

È partito su YouTube alle 6 di questa mattina "L'Italia Chiamò", il live streaming che ci unisce in questo momento delicato della storia del nostro Paese. Continuerà fino a mezzanotte: 18 ore in cui verrà raccontata l'Italia di oggi. Si alterneranno online 100 persone che mostreranno come il Bel Paese sta affrontando l'emergenza Covid-19. Ci saranno le testimonianze delle scuole che hanno attivato le lezioni da remoto, oppure le aziende che si misurano con il lavoro agile e tutto il mondo dell'arte che si sta inventando un nuovo modo di fare cultura, attraverso il web. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di sentirci uniti, anche se distanti. La nostra è una comunità che davanti alle difficoltà tira fuori il meglio di sé. Dimostriamolo al mondo intero che sconfiggeremo il Coronavirus e torneremo presto ad abbracciarci come non abbiamo mai fatto prima di adesso.

L'iniziativa "L'Italia Chiamò" nasce dagli italiani ed è dedicata agli italiani. Una lunga staffetta dove si alterneranno professionisti della tv e della radio. Verranno ribadite quali sono le regole da seguire per contenere i contagi da Coronavirus e verrà mostrato il lato più responsabile e civile dello stivale. Stiamo facendo un ottimo lavoro, stiamo cambiando le nostre abitudini con estremo sacrifico e presto tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Siamo un popolo caldo che ha bisogno del contatto umano, ma ora non possiamo farlo e lo sappiamo bene.

In diretta streaming ci saranno esponenti della politica, professionisti di settore e tanti tanti artisti, che intratterranno l'Italia fino alle 24:00. Solo per citarne alcuni: Alex Britti, Renzo Arbore, Manuel Agnelli, Alberto Angela, Brunori Sas, Calcutta, Claudia Gerini, Fiorello, Caterina Guzzanti, J-Ax, Lo Stato Sociali... e molti altri ancora. Sono tutti invitati a partecipare alla staffetta "L'Italia Chiamò". È possibile, infatti, inviare foto e video che verranno condivisi in diretta.

La maratona sarà online sul canale YouTube del MiBACT e su tantissimi altri siti di news ed emittenti. L'occasione è buona anche per fare una raccolta fondi a favore di tutte le strutture ospedaliere che si trovano in condizione di emergenza a causa del Coronavirus. Medici e infermieri devono essere difesi fino alla fine, sono loro la nostra salvezza. La Protezione Civile ha messo a disposizione un conto corrente dove far pervenire tutte le donazioni (conto corrente di tesoreria 22330 intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile - CF 97018720587- IBAN: IT49J0100003245350200022330 - BIC: BITA IT RR ENT - CIN: J).