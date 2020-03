Intanto Conte diventa un sex symbol (e il meme con Momoa è virale)

Il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in questi giorni sta svolgendo un compito importantissimo e fondamentale. Guidare il Paese ai tempi del Coronavirus non è affatto facile. Prima di lui, nessuno si era trovato in questa situazione (per fortuna). Se la sta cavando benissimo. Al di là dei merito politici, Conte fa bene all'Italia grazie anche alla sua presenza, giudicata da molti affascinante. Ebbene sì, il premier è diventato un vero e proprio sex symbol. È rassicurante e un bellissimo uomo.

Ed è così che il popolo italiano non perde la sua ironia e lancia un meme, che in pochissimo tempo è diventato virale: Conte paragonato a Jason Momoa, uno degli artisti più sexy al mondo. Vedete con i vostri occhi.

Gli italiani si stanno sbizzarrendo e stanno invadendo la rete con commenti molto divertenti, che allontanano la paura che stiamo provando in questo momento. Ad esempio, una utente su Facebook ha scritto: "In questo momento in cui l'Italia ha gli occhi del mondo puntati addosso, il capo del governo ci rappresenta bene". Un'altra ancora: "Ma allora non solo l’unica a pensarlo. Credevo di essere strana È davvero affascinante". Qualcuno dice che ha una voce fastidiosa... ma del resto non si può avere tutto dalla vita!

Anche gli uomini commentano. "Conte è senza dubbio un bell'uomo, anche per l'età che ha. Onestamente io vedo gente di 20/30 anni messa nettamente peggio, tipo me", ci scherza su qualcuno. C'è anche chi azzarda un paragone delicato qui in Italia. Eccolo: "Credo stia togliendo molta visibilità ad Alberto Angela in questo momento". Alberto Angela per molti non si tocca, ma Conte sta facendo del suo meglio per raggiungerlo!