Quarantena Fashion Week: su Instagram gli outfit da casa ai tempi del coronavirus

Lo spezzato si sa, è sempre una garanzia: e allora via libera alla giacca da lavoro sopra, abbinata al pantalone della tuta sotto. È il trend del momento, quello in cui gran parte dell’Italia scopre lo smart working, e si riscopre a lavorare in pantofole e pigiama.

Così, senza rinunciare a tutta la comodità di un outfit casalingo, si bleffa (ma solo un po’) vestendosi a metà: sopra una camicia o un maglioncino casual, per apparire sempre inappuntabili durante una video call di lavoro, e sotto il pantalone della tuta, o meglio ancora il pigiama. È questa la mise per i giorni di isolamento che, almeno un lato positivo ce l’hanno: lavorare in ciabatte e tuta. Così nasce su Instagram l’account "Quarantena Fashion Week" che raccoglie tutte le improbabili immagini degli outfit da lockdown.



Il profilo è stato creato da Francesca, una calabrese di 39 anni che vive a Roma e ci ha spiegato così la sua iniziativa: ”Quando ho realizzato che tutti, proprio tutti, avremmo passato parecchi giorni a casa il mio pensiero è andato verso chi, come gli influencer, vive di sponsor e spesso guadagna con il famosissimo 'look of the day' fotografato allo specchio o in ascensore. Ho pensato che anche noi comuni mortali avremmo indossato mise orrende e sciatte ed ecco qui l’idea. Da quello che vedo dalle numerosissime foto siamo tutti brutti, sciatti e annoiati e la cosa mi diverte parecchio. Alla fine la pandemia di sta dimostrando democratica, non esistono grandi firme, differenze sociali, stiamo rendendo l’Italia un enorme pigiama party".

E parte la sfilata, ce n’è per tutti i gusti (anche discutibili): quelli che si dividono a metà tra pigiama e abiti da ufficio, quelli che rigorosamente in vestaglia, quelli che si lasciano proprio andare e i rambo casalinghi con tanto di outfit militare (t-shirt verde e calzettoni maculati). Una menzione speciale va alle fidanzate che si sforzano di vestirsi carine per i loro compagni, ma ci riescono…solo a metà. C’è infine un trend per cui è scattata una sfida nella sfida, la #slipperchallenge: ciabatte aperte (ebbene sì, anche le infradito) con i calzini a fantasia. Insomma, immagini che non avremmo mai dovuto rendere pubbliche, ma che ci accomunano e ci fanno sorridere un po’.

Tutti pronti per il prossimo improbabile outfit casalingo?