Rocco Siffredi lancia il Coronasutra e #facciamoloacasa per il piacere di coppia

Si è pronunciato anche lui, Rocco Siffredi in questi giorni di isolamento sta intrattenendo i suoi fan su Instagram e ha deciso di dare loro alcuni consigli per riscoprire l'intesa di coppia ai tempi del Coronavirus. Dobbiamo restare a casa? Sì, e allora rediamo fruttuoso questo isolamento per riscoprire qualche piccolo gioco con il proprio partner.

È così che Rocco ha lanciato un nuovo #hashtag: #facciamoloacasa. "Facciamoli lavorare questi angeli custodi, questi medici, infermieri che ci stanno aiutando e che rischiano la vita per noi, quindi non duplichiamo il loro lavoro", dice il porno divo su Instagram. E ha ragione.

Vista la sua comprovata esperienza in ambito erotico, Rocco ha deciso di regalare ai follower delle piccole perle al fine di ritrovare l'intimità in casa. Spesso, la frenesia della vita ci fa dimenticare di dare la giusta attenzione al partner. Bene, in quarantena possiamo fare quello che l'attore definisce Coronasutra. Ogni giorno, pubblica un video dove spiega come accendere il desiderio e ritrovare così la passione perduta.

Ecco uno dei consigli di Rocco: "Ritroviamo la sessualità dell’adolescenza. Evitiamo i rapporti estremi e ritorniamo su quei rapporti dove c’era più coinvolgimento a livello di preliminari. Adesso abbiamo tempo, no? Quindi prediamocelo e facciamo le cose con calma sia lui verso di lei che lei verso di lui. Abbiamo tanti punti sul corpo che se stimolati bene sono un orgasmo dopo l’altro!"