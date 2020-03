“Il Coronavirus sopravvive sull’asfalto”, la bufala che ha creato allarmismo

In questo periodo di emergenza c’è purtroppo chi pensa bene di diffondere fake news per creare allarmismo tra la gente, già abbastanza preoccupata per quanto sta accadendo. In questi giorni, infatti, diverse bufale sono state trasmesse via WhatsApp. Tra queste anche un’informazione del tutto priva di un fondamento scientifico: “Il Coronavirus resiste sull’asfalto per giorni, usate un solo paio di scarpe”, recita il messaggio.

Secondo questa teoria, poiché il virus resisterebbe sull’asfalto, bisognerebbe togliersi le scarpe prima di entrare in casa e mettere davanti alla porta degli stracci imbevuti di varechina o altri disinfettanti. A questo punto lo stesso Istituto Superiore della Sanità è intervenuto per sottolineare che si tratta di una bufala. Il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, ha poi spiegato ad Adnkronos: “È vero, il virus può sopravvivere qualche giorno, ma con una carica virale irrisoria – ha sottolineato il medico – la sporcizia, ovvero il substrato organico, può in qualche modo facilitare la sopravvivenza del microrganismo, ma è davvero irrisoria la quota che può essere portata dalle scarpe”. Appare, inoltre, improbabile che qualcuno sia così incauto da toccare la suola della scarpe con le mani per poi toccarsi il viso.

Gli esperti, inoltre, sottolineano come agenti quali il sole e la pioggia aiutino nella rimozione del virus dalle superfici; il consiglio, dunque, è quello di non credere mai a questi messaggi che girano su WhatsApp e che vengono diffusi da persone non competenti in materia, ma di affidarsi esclusivamente alle fonti ufficiali e alle disposizioni degli enti governativi.