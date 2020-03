La Dottoressa, ancora attaccata al respiratore, spiega perché BISOGNA seguire le regole

In un video toccante Daniela lancia un accorato appello a restare a casa, soprattutto se si ha la certezza o il sospetto di aver contratto l’infezione da Covid-19.

Proprio lei, a causa della noncuranza di una persona che non ha rispettato le raccomandazioni del Governo e dell’Istituto Superiore di Sanità, ora si ritrova in un letto di ospedale, con accanto un respiratore. Il macchinario e le cure dei medici le hanno permesso di uscire dall’incubo del coronavirus e, ancora in isolamento, ci tiene a far sentire la sua voce: “Non so se è perché ancora non si ha la giusta consapevolezza del pericolo o per presunzione, ma siamo tutti colpevoli. Si fa presto a incolpare le istituzioni, ma i primi responsabili siamo noi. Soprattutto chi, consapevole di doversi isolare, non lo ha fatto, mettendo a rischio la vita propria e quella altrui. Come accaduto a me, che da giorni sono attaccata al respiratore a causa di una persona che ha violato le disposizioni”.

Una testimonianza e allo stesso tempo un’accusa, necessaria, per risvegliare le coscienze di qualcuno che ancora oggi sottovaluta la pericolosità di questa infezione: “Dopo non so quanti giorni il tampone è risultato negativo, evidentemente non era ancora il mio momento; ma ho volutamente lanciato questo messaggio mostrandomi così, attaccata al mio “amico” respiratore, per mostrarvi cosa provoca questo virus”.