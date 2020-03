Addio a Lorenzo Brino: ex baby star di Settimo Cielo

Recitava assieme al fratello, interpretando i gemelli Camden, nell’amata serie Settimo Cielo, il cui protagonista, Stephen Collins, fu al centro di uno scandalo di pedofilia e abusi su minori.

Oggi la notizia della sua tragica scomparsa rimbalza sui social. L’attore Lorenzo Brino è morto a causa di un incidente stradale a Yucalpa, in California. Sembra fosse alla guida di una Toyota Camry del 2016 e, poco dopo le 3 del mattino, ha perso il controllo dell’auto, andando a scontrarsi contro un palo. Viaggiava da solo e forse è morto sul colpo. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

I 138 episodi in Settimo Cielo restano l'unica prova d'attore di Brino. Assieme a lui recitavano anche i fratelli Zachary e Nikolas Brino e la sorella Myrinda "Mimi" Brino. Per un lungo periodo, dal 1999 al 2001, tutti e quattro i fratelli interpretarono i gemellini Camden, fin da neonati. Poi, dal 2001, rimasero nel cast solo Lorenzo e Nikolas, rispettivamente nei ruoli di Sam e David.

La sorella Mimi ha pubblicato su Instagram un commovente messaggio in suo ricordo: "Per il mio fantastico e pazzo fratello. Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice ‘andato ma mai dimenticato'. Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto con la vita troppo breve che hai avuto. Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi. Credimi quando dico che a volte mi hai fatto diventare pazza, ma hai fatto anche parte di alcuni dei miei ricordi più cari. Sono così felice di sapere che ero tanto amata da te e che avrò sempre un angelo custode al mio fianco. Riposa in pace Lorenzo, ti amo adesso e ti amerò per sempre".