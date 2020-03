Uova di Pasqua a tema Coronavirus vendute in una cioccolateria francese

In un momento in cui il mondo sta lottando contro la pandemia e molti Paesi hanno messo in atto misure anche drastiche per contenere la diffusione del contagio del nuovo coronavirus, un pasticciere e cioccolatiere francese ha pensato di esorcizzare la paura con il cioccolato.

Così Jean-François Pré della cioccolateria e pasticceria La Duchesse Anne a Landivisiau ha lanciato le uova di Pasqua a tema Coronavirus. Si tratta di golose sfere al cioccolato al latte con piccoli pezzi di mandorla dipinti con il colore rosso alimentare.

L'autore di queste uova, intervistato dalla testata francese Le Telegramme, ha dichiarato di averlo fatto con il preciso intento di "sdrammatizzare". Jean-François Pré ha detto di essere stanco di sentir parlare soltanto di questo virus, così ha pensato di affrontare la cosa con un po' di umorismo.

E pare che l'idea sia piaciuta, perché nei primi 10 giorni, ne ha già vendute quattro. La cosa era nata come un gioco, ma pare che invece stia funzionando. Il pasticciere ha dichiarato che se i clienti continueranno ad acquistarle, la cioccolateria continuerà a produrre le uova a tema coronavirus fino a Pasqua.

(Credits photo: observateurcontinental.fr)