Coronavirus: va al supermercato con la maschera di Spider Man

Non avendo trovato mascherine per proteggere bocca e naso, un avvocato penalista di Marsala ha pensato bene di utilizzare una maschera che aveva in casa, quella da Uomo Ragno.

Così, indossata la maschera del supereroe della Marvel, l'avvocato Vincenzo Forti è uscito a fare la spesa al supermercato e in farmacia, tra la sorpresa di cassieri e clienti che ha incrociato sul suo cammino.

Forti, che è un personaggio eccentrico già molto conosciuto dalle sue parti, mentre era alla cassa ha dichiarato: “Anche noi della Marvel abbiamo problemi di Coronavirus”. La scena è stata registrata in un video e pubblicata sui suoi profili social, probabilmente per strappare un sorriso in un momento piuttosto difficile per tutti.

L'avvocato era già salito agli onori della cronaca in passato. Nel 2015 per la sua partecipazione alla “sindacarie” del Movimento 5 Stelle a Marsala. Poi, nello stesso anno, per un arresto in Cambogia durante un viaggio, accusato di terrorismo internazionale.

(Credits photo: ilfattonisseno.it)