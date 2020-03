Idris Elba annuncia sui social di essere positivo al coronavirus

Aumentano le star affette da nuovo coronavirus. In un video messaggio diffuso attraverso il suo account Twitter, anche Idris Elba ha confermato di essere risultato positivo.

L'attore 47enne, che nel messaggio video è apparso seduto accanto a sua moglie Sabrina Dhowre (che non è ancora stata sottoposta a test), ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, raccontando di sentirsi bene e di non avere sintomi. Entrambi al momento sono in isolamento.

Idris ha aggiunto che questo è il momento giusto per ognuno di noi di fare la propria parte... restando a casa e rispettando le distanze. Perché anche chi non presenta sintomi, può essere stato contagiato dal virus e diffonderlo a sua volta inconsapevolmente.

Idris Elba lo scorso 3 marzo aveva partecipato ad un evento benefico a Londra con Sophie Grégoire Trudeau, moglie del primo ministro canadese Justin Trudeau, che proprio la scorsa settimana ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19.

Nel suo post l'attore scrive: "Questa mattina sono risultato positivo al Covid 19. Mi sento bene, fino ad ora non ho sintomi ma sono in isolamento da quando ho scoperto la mia possibile esposizione al virus. Restate a casa e siate prudenti. Vi terrò aggiornati su come sto andando. Niente panico".

