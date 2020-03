Ecco tutte le nuove misure del Governo per famiglie, imprese e lavoratori

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto "Cura Italia", il piano pensato per sostenere l'economia in questo momento di crisi. Il provvedimento prevede una serie di misure per 25 miliardi di euro a supporto delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori.

Per garantire liquidità alle famiglie, il Governo ha innanzitutto sospeso per i contribuenti tutti gli adempimenti fiscali e contributivi, rimandandone la scadenza ai mesi successivi e differenziando le nuove date in base a specifiche esigenze.

A sostegno delle famiglie arrivano (oltre ai voucher baby sitter) anche dei congedi speciali di 15 giorni per genitori con figli al di sotto dei 12 anni, con indennità pari al 50% della retribuzione, e congedi speciali non retribuiti per chi ha figli tra i 12 e i 16 anni.

Il provvedimento prevede inoltre la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa per le categorie provate dalla crisi e cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali.

Il decreto prevede anche un bonus di 100 euro per il mese di marzo per chi ha continuato a lavorare in sede, un fondo di indennizzo per i risparmiatori danneggiati dalla crisi bancaria, il potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi e finanziamenti a fondo perduto per sostenere le aziende che producono dispositivi di protezione individuale (come le mascherine).

Inoltre, secondo il decreto, in caso di necessità la protezione civile potrà requisire le strutture alberghiere o strutture analoghe per la gestione dell'emergenza.