L’attore Kristofer Hivju ha il Coronavirus, tutto il cast di The Witcher in quarantena

Dopo Tom Hanks, bloccato in quarantena in Australia insieme a sua moglie, un altro attore è risultato positivo al test del Coronavirus: stiamo parlando di Kristofer Hivju, l’indimenticabile interprete di Tormund de Il Trono di Spade, attualmente impegnato nella serie tv The Witcher.

Ad annunciarlo è stato lo stesso attore con un lungo post su Instagram: “Saluti dalla Norvegia! – ha esordito – mi dispiace informarvi che oggi sono risultato positivo al test del Covid-19. Io e la mia famiglia saremo in quarantena a casa per tutto il tempo che sarà necessario. Siamo in buona salute, ho solo dei lievi sintomi da raffreddore. Ci sono persone ad alto rischio per le quali questo virus potrebbe comportare una diagnosi devastante – ha sottolineato – per questo chiedo a voi tutti di stare molto attenti. Lavatevi le mani, state a un metro e mezzo di distanza l’un l’altro, mettetevi in quarantena. Fate tutto il possibile per fermare la diffusione del virus. Insieme possiamo combatterlo ed evitare una crisi nei nostri ospedali. Per favore, prendetevi cura l’un l’altro, tenetevi a distanza e restate in salute!”. L’attore ha poi invitato i fan a informarsi sulle misure adottate dal governo norvegese per cercare di fermare i contagi.

Inutile dirlo, il post di Kristofer ha fatto il pieno di like e ha ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento, tra i quali anche quelli di alcuni suoi colleghi di Game of Thrones. In questo periodo l’attore era impegnato con le riprese della serie tv The Witcher, in cui interpreta il ruolo di Nivellen. Ovviamente la produzione ha subito bloccato il lavoro e ha annunciato, come riporta Deadline, che procederà con la pulizia e la sanificazione del set, che si trova agli Arborfield Studios di Wokingham, vicino Londra. Tutti i membri del cast della serie sono poi stati invitati a mettersi in autoisolamento per evitare ulteriori contagi.