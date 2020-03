L'acquario chiude per Covid-19 e i pinguini girano liberamente per i locali

Molte strutture in tutto il mondo stanno chiudendo le porte ai visitatori nel tentativo di limitare la diffusione di COVID-19. Lo Shedd Aquarium di Chicago non fa eccezione. L'acquario, che accoglie circa 2 milioni di ospiti ogni anno, ha chiuso per 2 settimane per proteggere la comunità. Tuttavia, l'acquario è tutt'altro che vuoto, i visitatori umani sono stati sostituiti dagli stessi animali... i pinguini. Probabilmente per la prima volta in assoluto, questi uccelli acquatici sono stati liberati per farsi due passi e visitare la loro casa.

Lo Shedd Aquarium ha trovato il modo di intrattenere i suoi visitatori attraverso i social media, infatti ha postato dei divertenti video nel suo account ufficiale in cui si vedono i pinguini scorazzare liberi e felici per i locali. Un bel premio per questi uccelli che finalmente possono assaporare un po' di libertà.

Penguins in the Amazon?!



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

I molti luoghi chiusi al pubblico per l'emergenza, anche negli Stati Uniti, stanno cercando di interagire con le persone attraverso i social media. I video dell'acquario sono molto divertenti. Come puoi vedere per esempio in questo filmato: i pinguini Edward e Annie si guardano attorno per capire dove costruire i loro nidi la prossima settimana.

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

I video hanno ottenuto moltissimi "mi piace" su Twitter e l'acquario ha promesso ulteriori aggiornamenti. "Anche se questo può essere un momento strano per noi, in questi giorni sembra normale per gli animali a Shedd. I nostri caregiver forniscono costantemente nuove esperienze affinché gli animali possano esplorare ed esprimere i loro comportamenti naturali", ha scritto l'acquario.