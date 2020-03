Winona Ryder difende Johnny Depp: “Mai stato violento, è un brav’uomo”

Winona Ryder e Johnny Depp in passato hanno avuto una storia d’amore molto importante durata quattro anni, dal 1989 al 1993. Si parlò addirittura di nozze ma poi i due si separarono; nonostante questo, tra loro è rimasto un legame di profondo affetto e stima reciproca, ecco perché l’attrice ha deciso di difendere il suo ex dalle accuse della sua ex moglie Amber Heard.

Com’è noto, Johnny Depp sta conducendo un’aspra battaglia legale contro la ex coniuge che lo accusa di violenze fisiche e psicologiche; secondo l’attore, che l’ha infatti denunciata per diffamazione, invece sarebbe stata lei a picchiarlo più volte, come dimostrerebbero alcune prove audio da lui portate in tribunale. La situazione è ancora ben lontana da una risoluzione ma, in tutto questo, in difesa dell’attore di “Pirati dei caraibi” è intervenuta Winona.

“Non è mai stato un violento. Lo conosco come un brav’uomo”, si legge nella dichiarazione giurata che Winona Ryder ha sottoscritto in favore del suo ex fidanzato. A riportare le sue parole è il sito The Blast: “Sono consapevole delle accuse di violenza che sono state mosse pubblicamente negli ultimi anni – prosegue l’attrice - Non c’ero durante il suo matrimonio con Amber, ma, sulla base della mia esperienza, che è del tutto diversa, quando ho sentito le accuse contro di lui sono rimasta scioccata, confusa e arrabbiata. L’idea che lui sia una persona incredibilmente violenta è la cosa più lontana dal Johnny che conoscevo e amavo. Non riesco a capacitarmi di queste accuse”.

“Non è mai, mai stato violento nei miei confronti. Non ha mai, mai abusato di me – ha sottolineato Winona - Non è mai stato violento nemmeno verso altri davanti a me. In verità e in tutta onestà, lo conosco come un brav’uomo, un ragazzo incredibilmente amorevole e premuroso che è sempre stato protettivo nei miei confronti e in quelli delle persone che amava. Con lui mi sono sempre, sempre sentita al sicuro. Non voglio dare del bugiardo a nessuno, ma per la mia esperienza con Johnny, è impossibile credere che queste orribili affermazioni siano vere. Le trovo estremamente sconvolgenti per chi lo conosce come me”.

Con queste sue parole Winona Ryder sta offrendo un importantissimo sostegno a Depp, in quanto la sua testimonianza potrebbe rivelarsi preziosa durante l’udienza in tribunale.