La Biblioteca Mondiale dell'Unesco dà accesso gratis a tutti i suoi scritti

La Biblioteca Mondiale dell'Unesco ha deciso di mettere a disposizione di tutti, in maniera gratuita online, il suo immenso patrimonio letterario. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, l'organizzazione vuole unire i popoli attraverso la cultura: in questo modo ci sentiremo meno soli. Ci sono tantissimi libri, manoscritti antichi, film, mappe e illustrazioni... ogni giorno potremmo scoprire qualcosa di nuovo, andare indietro nel tempo e sognare ad occhi aperti. L'Unesco ha deciso di dare maggiore attenzione ai tesori provenienti anche dall’emisfero orientale.

Il Coronavirus non ferma la bellezza della cultura, l'immenso regalo che ci fa la lettura. In questo modo, l'organizzazione persegue anche il suoi scopo: quello di creare cooperazione ed eliminare le distanze tra i popoli attraverso il potere di libri e manoscritti. Tramite l'attività intellettuale tutte le barriere - che oggi sono anche fisiche - andranno distrutte.

La Biblioteca digitale dell'Unesco è costantemente arricchita da nuovi testi. Man mano si stanno anche spostando online moltissimi articoli che prima erano solo cartacei.