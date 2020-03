La Terapia Intensiva costruita con i fondi raccolti dai Ferragnez è quasi pronta

Grazie alla raccolta fondi sostenuta pochi giorni fa da Chiara Ferragni e Fedez, l'ospedale San Raffaele di Milano avrà molto presto una nuova struttura dedicata alla Terapia Intensiva ad alta tecnologia per far fronte all'emergenza coronavirus.

La tensostruttura è stata costruita da zero in soli 12 giorni e sarà pronta per il collaudo già venerdì prossimo con 14 posti disponibili fin da subito e altri 12 disponibili entro la settimana successiva.

Ad annunciarlo con un tweet è stato il dottor Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva dell'ospedale milanese. Il medico, taggando Roberto Burioni, Chiara Ferragni e Fedez, posta la foto dei lavori in corso e scrive: «Venerdì 20 sarà pronta per il collaudo la nuova terapia intensiva ad alta tecnologia di 14 posti. I successivi 12 la settimana successiva. Costruita da ZERO in 12 gg».

@RobertoBurioni Venerdì 20 sarà pronta per il collaudo la nuova terapia intensiva ad alta tecnologia di 14 posti. I successivi 12 la settimana successiva. Costruita da ZERO in 12 gg. ❤️@ChiaraFerragni @Fedez pic.twitter.com/QKHK6DHWFv — Alberto Zangrillo (@azangrillo) March 18, 2020

Ma le buone notizie non finiscono qui. La raccolta fonda attiva su gofundme.com continua a crescere (al momento sono stati superati i 4 milioni di euro).

Inoltre, grazie alle donazioni che superano i 30 milioni di euro da parte di Berlusconi, Caprotti e Moncler, sono in corso i lavori anche per la costruzione di un vero e proprio ospedale all'interno della Fiera MilanoCity.

(Credits photo: Twitter/@azangrillo)