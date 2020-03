Salgono i contagi in USA e Trump dice: "Non vogliamo finire come l’Italia"

Il Coronavirus sta attaccando tutto il mondo. Anche gli Stati Uniti sono stati colpiti: tutti gli stati membri dal primo all'ultimo hanno rilevato casi di contagio. E questi salgono ogni giorno di più. Durante una conferenza stampa per dare gli ultimi aggiornamenti circa l'emergenza causata dal Covid-19, il presidente Donald Trump si è mostrato fiducioso e convinto che le cose andranno per il meglio.

"Stiamo facendo bene, vogliamo sbarazzarci del virus con il minor numero di morti possibile. Non vogliamo finire come l'Italia", queste sono state le sue parole. Ha poi aggiunto in una sferzata di speranza: "Vinceremo e lo faremo più velocemente di quanto pensa la gente". Speriamo che sia davvero così.

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per portare il discorso su una questione che sta molto a cuore al presidente, ovvero le elezioni presidenziali, che si terranno a novembre prossimo. "Liberiamoci di questo virus" ha detto il presidente, così lui e tutta l'America possono pensare in tutta tranquillità alle elezioni.