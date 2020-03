Elude la quarantena per mostrare al nonno l'anello: la foto commovente

Il Coronavirus non permette a tante persone di stare vicino a parenti e amici in questo periodo, nel tentativo di arginare i contagi. In questi giorni anche gli Stati Uniti stanno adottando misure di contenimento, tra le quali c’è anche il divieto di andare a trovare gli anziani ricoverati nelle case di cura e in quelle di riposo per evitare che vengano contagiati, considerando che le persone più avanti con l’età sono quelle che rischiano conseguenze peggiori con questo virus.

In Carolina del Nord, però, una ragazza ha deciso di infrangere le regole per rendere partecipe il nonno del bellissimo momento che stava vivendo. Si chiama Carly Boyd e il suo fidanzato Trevor le ha appena chiesto di sposarlo, donandole un bellissimo anello di fidanzamento. Ecco perché la giovane non ha resistito e per dare la bella notizia al nonno, Shelton Boyd, si è presentata davanti alla finestra della stanza della casa di cura dove l’uomo è ricoverato.

Attraverso il vetro della finestra, Carly ha mostrato l’anello a suo nonno che è rimasto senza parole dalla gioia per la sua nipotina. La foto che li ritrae mentre si parlano commossi attraverso il vetro è diventata virale, ne hanno parlato anche diversi giornali americani e sta davvero commuovendo tutti. “Sono così felice di aver potuto vedere mio nonno e di avergli comunicato la bella notizia – ha scritto Carly su Facebook – anche se in questi giorni l’emergenza dovuta al Coronavirus ci fa essere tutti preoccupati e tristi”.

Carly, che tra l’altro è una studentessa di infermieristica, ha infranto le regole però in tanti sui social hanno compreso il suo gesto e si sono emozionati nel vedere quella foto che la ritrae dietro a un vetro mentre parla con il nonno. Anche i responsabili della casa di cura si sono commossi: “Il signor Shelton stava mangiando un gelato – hanno detto a NBC News – quando ha visto la nipote che mostrava l’anello al dito, così si è alzato per vederlo meglio. Lei ha messo la sua mano sulla finestra e anche lui l’ha fatto. Poi hanno pianto di gioia insieme”.