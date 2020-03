Blake Lively e Ryan Reynolds: un milione di dollari per le persone in difficoltà

Sono belli, bravi e anche molto generosi. Stiamo parlando di Blake Lively e Ryan Reynolds che hanno donato un milione di dollari a due associazioni (Feeding America e Food Banks Canada) che si occupano di sostenere e dare cibo alle persone in difficoltà, da sole, che in questo momento di pandemia sono ancora più colpite. Molte sono state le star, e tante speriamo ancora ce ne saranno, che hanno fatto la loro donazione per combattere il Coronavirus.

I due hanno comunicato la loro decisione sui social. Ecco quello che ha scritto Ryan: "Il Covid-19 ha avuto un impatto brutale sulla vita delle persone più anziane e sulle famiglie a basso reddito. Blake ed io abbiamo deciso di donare un milione di dollari, da dividere tra la Feeding America e la Food Banks canadese. Se potete dare qualcosa, questi istituti hanno bisogno. Prendetevi cura del vostro corpo e del vostro cuore, fate spazio alla gioia, chiamate chi è isolato e può avere bisogno di un contatto umano".

Un bellissimo gesto per aiutare chi si trova in condizioni difficili.