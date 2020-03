Crede sia un delitto, invece è una moglie che trascina a casa il marito ubriaco

A vederla dal balcone, sembrava proprio la scena di un delitto. Un uomo, a Forlì, ha visto una figura per strada che nel buio trascinava all'interno di un garage una persona, totalmente priva di sensi. Una scena da film, oltre che raccapricciante. Il malcapitato spettatore ha chiamato subito le Forze dell'Ordine, che si sono precipitate sul luogo indicato, ma hanno scoperto qualcosa di molto diverso.

La realtà, infatti, era molto lontano da quello che aveva pensato l'uomo affacciato al balcone. In pratica l'"aguzzino" era una moglie che era andata a riprendere il marito ubriaco per strada. Per portarlo a casa, la donna poteva solo trascinarlo, visto che l'uomo non era in grado di camminare.

Dopo questi accertamenti, la Polizia non ha potuto fare nulla ed è andata via. La legge, infatti, punisce chi viene trovato in stato di manifesta ubriachezza in un luogo pubblico, all'aperto, e non in privato. L'uomo ubriaco, quando sono arrivati gli agenti, era a casa sua, quindi non era passibile di nessuna sanzione.