Cancellate 21 corride in Spagna a causa del Covid-19: salvi 120 tori

La Spagna ha deciso: a causa della crescita esponenziale dei contagi da Covid-19 nella penisola, ha cancellato tutte le corride in programma, che sono ben 21. Una decisione che viene accolta dagli animalisti e non solo con grandissima gioia. Il terrore della pandemia è altissimo, ma qualcosa di buono questo virus sta portando. Come è successo per altre occasioni ed eventi di massa - ad esempio i concerti - per limitare la diffusione del virus è necessario che le corride non vadano in scena.

Questa è un'usanza molto radicata nella cultura spagnola e richiama tantissima gente. Sugli spalti uno vicino all'altro, urlando e infervorandosi per quello che succede in arena: il rischio di contagio in una condizione del genere è elevatissimo.

I tori che si sono salvati dopo questa disposizione sono 120. 120 animali che potranno vivere e non verranno maltrattati. Si spera che questa decisione possa far riflettere e far considerare (ancora una volta) l'abolizione di un gioco al massacro, dove ci rimettono solo loro, perché alla fine di ogni corrida tutti i tori che hanno fronteggiato il torero vengono uccisi. Per non parlare del trattamento che ricevano prima di entrare nell'arena, che non è per niente tenero e amorevole.