Piero Angela sul Covid-19: "Siamo un popolo di indisciplinati per natura"

"Perché gli italiani sono indisciplinati per natura. Tutti hanno le loro piccole e grandi esigenze. I cinesi oggi rimproveravano gli italiani perché c'è troppa gente in giro". Queste sono le parole che il divulgatore scientifico Piero Angela ha detto in una recente intervista a "Un giorno da pecora". Ovviamente stava parlando di Coronavirus e della difficoltà che la popolazione italiana ha nello stare a casa in isolamento.

Alla domanda se questa situazione si può paragonare alla guerra - come qualcuno ha già fatto - Angela risponde con sicurezza: "No, è completamente diversa. Io la guerra l'ho vissuta, quando è finita avevo 17 anni. Ho visto tanto bombardamenti sulla popolazione civile. Erano chiamati bombardamenti terroristici fatti proprio per fiaccare il morale della gente. Ad esempio, non si mangiava, io ho fatto una fame terribile. Si viveva fuori dalla città. A un certo momento, io mi ricordo questi carri con i mobili che andavano verso la campagna".

La privazione delle abitudini, l'isolamento forzato, l'incertezza del futuro sono tutti elementi che incidono sullo stato d'animo delle persone. Siamo in una situazione difficile, ma - come raccomanda anche Piero Angela - dobbiamo restare a casa per aiutare il nostro Paese a combattere e a vincere.