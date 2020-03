Va dalla ex positiva al Coronavirus, poi torna a casa: due città in quarantena in Argentina

Danilo H. è un 27enne originario di Ceres, Santa Fe: nei primi giorni di marzo il giovane è andato a Cordoba per incontrare una sua ex fidanzata, che era appena rientrata dalla Spagna. La donna oggi è sposata con un altro uomo e ha quindi tradito suo marito con il suo ex: per questa scappatella adesso due intere città argentine sono a rischio Coronavirus.

Dopo pochi giorni dall’incontro con il suo ex, infatti, la donna ha scoperto di essere positiva al Coronavirus, la seconda persona infetta a Cordoba nonché la numero 32 in Argentina. Nonostante questo, Danilo è tornato nella sua città, ha frequentato i suoi amici ha lavorato e poi è pure andato a una festa a Selva, una cittadina di quattromila abitanti.

Adesso, per il comportamento sconsiderato di questo giovane, le città di Ceres e di Selva, dove finora non c’era traccia del virus, sono in quarantena preventiva. “Questa è la città di Selva oggi, in quarantena e assolutamente isolata. Tutto a causa di due persone che, nella città di Cordova, hanno violato l'autoisolamento obbligatorio. Dobbiamo rispettare le misure obbligatorie, per impedire ogni possibile circolazione del Covid-19”, questo è il messaggio postato su Twitter da Gerardo Zamora, Governatore di Santiago del Estero, il quale ha subito disposto l’isolamento per le due cittadine, affinché il virus non si diffonda ulteriormente.