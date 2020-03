Circo fermo in Veneto, l’appello della famiglia Orfei: “Aiutateci, serve cibo per gli animali”

Nel parcheggio PalaFerroli di San Bonifacio, nell’Est Veronese, dal 15 febbraio scorso è fermo il piccolo Circo Oscar Orfei. Sul luogo sono presenti alcuni animali, nello specifico due lama, un cammello, un pony e un cane che adesso rischiano di soffrire la fame. Ecco perché gli artisti circensi hanno lanciato un appello chiedendo aiuto alla popolazione.

“Siamo lavoratori bloccati dall’emergenza Coronavirus – hanno detto, come riporta il Corriere – anche i nostri cinque animali hanno bisogno di mangiare. Le scorte non sono infinite e i primi a darci una mano sono stati un produttore di carote della zona e una panetteria in paese, anche il pane vecchio, ammollato, può andare bene”.

Sul posto si trovano quattro famiglie di artisti circensi che non lavorano ormai da un mese e mezzo: si tratta di Franca e Orlando Orfei e il figlio Oscar, i quali avrebbero dovuto tenere i loro spettacoli a partire dal 21 febbraio per due settimane a San Bonifacio. Poi è arrivata la pandemia e anche il circo ha dovuto fermarsi. “Possiamo resistere senza lavoro per altri quindici, massimo venti giorni – ha spiegato Franca – noi viviamo del circo, non abbiamo sovvenzioni. Siamo in giro tutto l’anno, come i circensi veri, secondo una tradizione che affonda le radici nelle vecchie generazioni di famiglia. Di fatto, oggi non possiamo andare da nessuna parte”.

La famiglia Orfei ha così chiesto aiuto e qualcuno ha già risposto all’appello: “Stiamo ricevendo abbastanza telefonate – dicono – e ci sentiamo più tranquilli. Ringraziamo chi si sta facendo vivo e chi lo farà”.