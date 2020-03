La storia di Stefano e Matteo, che crescono i fratellini da soli mentre i genitori lavorano al 118

La mamma e il papà trascorrono tutto il giorno in ospedale per combattere contro il mostro che sta mettendo il mondo in ginocchio. Così Stefano e Matteo, 18 e 16 anni, mettono da parte l'immaturità dell'adolescenza e si assumono la responsabilità della casa e dei fratellini più piccoli.

A raccontare la loro storia è stata Selvaggia Lucarelli, che ha realizzato una toccante intervista telefonica con i due ragazzi. Una storia che fa da contraltare alle tante storie di irresponsabilità che, in questo momento di grande emergenza, circolano da tempo e fanno indignare.

Stefano e Matteo, invece, nonostante la giovane età, hanno capito di dover aiutare la mamma Scilla, responsabile del dipartimento emergenza dell’ospedale maggiore di Cremona, e il papà Ugo, rianimatore responsabile del 118, impegnati ogni giorno in turni massacranti. Si occupano della casa e dei due fratelli minori, i gemellini di 5 anni Luca e Maddalena.

A complicare le cose c'è il fatto che Stefano quest'anno deve preparare l'esame di maturità: studia al liceo biomedico perché vuole seguire le orme del papà e diventare un medico.

In questo momento così difficile, che ha costretto i due ragazzi a mettere da parte la "normalità" della loro età, Matteo e Stefano hanno riscoperto un rapporto e un'intesa che prima non conoscevano e hanno imparato a conoscere i loro fratellini minori, che prima vedevano poco. Matteo e Stefano hanno spiegato anche a loro che tutti insieme devono fare del loro meglio per aiutare mamma e papà che lavorano "per salvare il mondo".

