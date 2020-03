Famiglie di cinesi regalano mascherine ai vicini di casa

In questo momento di emergenza siamo tutti sulla stessa barca: sarà per questo che alcune famiglie di cinesi residenti in Italia in questi giorni si sono rese protagoniste di gesti di grandi solidarietà, seguendo l’esempio di Pechino, che ha inviato nel nostro Paese medici e forniture mediche.

A Vigevano, in provincia di Pavia, ad esempio, una famiglia di ristoratori cinesi ha fatto trovare a ciascuno dei condomini del palazzo dove vivono, quasi 30 famiglie, una busta nella cassetta della posta: all’interno c’era un kit di tre mascherine. “Un gesto che vale più di mille parole – scrive Matteo Zorzoli che ha raccontato la vicenda su Twitter - Da qualche mese nel mio condominio è venuta ad abitare una famiglia cinese. Stasera in tutte le cassette della posta (più di 20) ci hanno fatto trovare questa busta con tre mascherine. Ne usciremo tutti migliori, ne sono sicuro”.

Sulla busta il mittente ha scritto una frase tratta dall’aria “Nessun Dorma” della Turandot di Giacomo Puccini: “Dilegua, oh notte! All’alba vincerò!”. I vicini di casa della famiglia Wang sono rimasti davvero molto colpiti da questo gesto e non sono gli unici. Un utente di Facebook, Giovanni Buonerba, racconta: “Mi suona il campanello, apro la porta e mi trovo un ragazzo cinese che ci regala un pacchetto di mascherine, a tutti noi condomini. Grazie!”.