Le foto di Robin Williams sorridente, ritrovate dalla figlia, commuovono il web

Come tutti noi, la figlia di Robin Williams, Zelda, si sta dando da fare in casa durante questo periodo di isolamento forzato. La prima cosa che ha fatto è quella di dare una bella sistemata alla sua abitazione... del resto c'è sempre così poco tempo per mettere a posto.

E proprio durante le pulizie di primavera che la 30enne ha trovato un tesoro che non si sarebbe mai aspettata di trovare. Sono alcuni scatti che la ritraggono insieme al padre, scomparso nel 2014. Nelle foto, il compianto attore sorride e scherza con la sua amata figlia. Davvero un tuffo al cuore.

La ragazza ha condiviso le fotografie su Twitter... e ha fatto il pienone di like! "Le pulizie di primavera causate dall'isolamento hanno portato alla scoperta di alcune vecchie gemme divertenti..."

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84 — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020

Le istantanee risalgono al 2006, quando Robin aveva 55 anni e Zelda 16. Un momento tenero e intimo tra padre e figlia, che ha commosso tutto il web. L'attore è morto 6 anni fa, ha legato una cintura alla maniglia della sua camera da letto e si è impiccato.