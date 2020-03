Prete attiva per sbaglio i filtri nella diretta durante la messa online: il divertente video

Ai tempi del Coronavirus anche la messa si svolge online: per evitare l’ulteriore diffusione del contagio, le funzioni religiose nelle chiese sono state sospese così da evitare assembramenti di fedeli. Anche il Papa, infatti, tieni le sue udienze pubbliche e recita l’Angelus in streaming ormai da diverse settimane.

Proprio come il Pontefice, anche i sacerdoti si sono attrezzati per celebrare la Santa Messa online e permettere così ai fedeli della parrocchia di poter seguire la funzione comodamente da casa. È quanto ha fatto, ad esempio, questo sacerdote diventato ormai famoso sui social: il prete stava celebrando la funzione del venerdì di Quaresima in diretta su Facebook ma, senza accorgersene, ha attivato i filtri.

Il video che ritrae il sacerdote davanti all’altare con coriandoli, cappello e occhiali e casco è diventato ben presto virale, regalando un sorriso a tutte le persone costrette a stare a casa.