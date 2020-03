Con 840 giri del terrazzo, riminese corre una mezza maratona in casa

Il protagonista di questa piccola impresa è Fabrizio Draghi di Novafeltria, Rimini. L'uomo, che di professione è un agente immobiliare, è riuscito a non rinunciare alla sua passione per la corsa anche durante questo periodo di quarantena, trovando un modo per correre addirittura una mezza maratone, ma rispettando le normative e senza uscire di casa.

Fabrizio, infatti, ha percorso ben ventuno chilometri di corsa sul terrazzo di casa. Per farlo ne ha dovuto percorrere per ben 840 volte il perimetro segnando un tempo 50 minuti e 40 secondi.

A raccontare la sua storia è stato il sito Altarimini.it, che ha anche pubblicato un video dell'impresa di Fabrizio con tanto di taglio del nastro all'arrivo. Il maratoneta ha commentato la sua impresa scherzando: “A forza di girare conosco mattonella per mattonella, peraltro ho notato anche che di alcune dovrò rifare la stuccatura”.

(Credits photo: Youtube/Altarimini.it)