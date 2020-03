La Lucy di "Settimo Cielo" felice per il test positivo dopo un aborto

Beverley Mitchell, attrice che interpretava Lucy Camden in "Settimo Cielo" al fianco di Jessica Biel, ha postato una foto bellissima sui social. Nello scatto la vediamo sorridente mentre mostra a tutti il test di gravidanza positivo. La donna, nel 2018 aveva avuto un aborto spontaneo e questa cosa l'aveva buttata molto giù. Ora però è più raggiante che mai ed è pronta ad allargare la famiglia, composta da altri due figli.

Ecco quali sono state le sue parole: "Finalmente abbiamo trovato l’oro alla fine dell’arcobaleno! Sono incinta del nostro bambino arcobaleno! La strada non è sempre stata facile, ma ne è valsa la pena! Questa volta è stata dura, più spaventosa, ma abbiamo appena fatto un controllo, quindi siamo fortunati! Non mentirò, potrei aver fatto pipì su un paio di bastoncini perché non potevo onestamente crederci! Ma con sufficiente certezza posso dire che sono incinta".

In passato, quando Beverly ha avuto bisogno di un conforto dopo il suo aborto, la prima persona che ha contattato è stata la sua amica e collega Jessica Biel. Le due, infatti, sono rimaste molto legate e sono ancora oggi amiche.