Coronavirus, si riaccendono le luci di Natale per ridare speranza

Non siamo neanche ad aprile, da Natale sono sono passati che tre mesi eppure quei giorni di festa adesso sembrano così lontani, ora che tutti noi stiamo affrontando un periodo durissimo. Ma è proprio di fronte alle difficoltà che bisogna essere uniti: ecco perché da giorni tanti italiani si danno appuntamento sui balconi per cantare qualcosa insieme e scacciare la paura attraverso la musica.

Adesso un’altra iniziativa si è diffusa tramite i social: riaccendere sui balconi e sulle finestre le luci di Natale, così da infondere speranza e decorare i palazzi in questi giorni tristi e grigi. E così, dagli Stati Uniti fino al nostro Paese, in tanti stanno ritirando fuori le luminarie natalizie, riposte solo poche settimane fa, per cercare di sorridere e di trasmettere gioia.

“Il suono è acceso, le luci anche, i cuori sono sollevati – scrive, ad esempio, una donna americana su Twitter – Oggi abbiamo appena avuto il nostro primo caso confermato di Covid-19 qui a Cheatham County, in Tennessee. La nostra risposta è accendere le luci e stare a casa! Merry Quarantine a tutti”. E con questo augurio, la donna ha addobbato di nuovo la sua casa con le luminarie natalizie, con tanto di pupazzo di neve e renna.

Sound On. Lights On. Hearts lifted. ❤️ We had our first confirmed case of #COVID19 in Cheatham County, Tennessee today. Our response is to be the light, and stay home! #FlattenTheCurve y’all. Have yourself a Merry Little Quarantine. #CoronaVirusChallenge #christmaslights #love pic.twitter.com/HmkTCm5O2Q