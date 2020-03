Fa i taralli in diretta Facebook: l'idea di un sindaco pugliese

Antonio Tutolo è il sindaco di una cittadina pugliese in provincia di Foggia, Lucera, che in un momento delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell'infezione da Covid-19, ha pensato a un modo per intrattenere i propri concittadini, incentivandoli a restare a casa.

Cosa c'è di meglio in questi giorni che consumare cibi sani e genuini? La buona cucina è un'arte, ma è anche un bel modo per rilassarsi. E così il sindaco ha pensato di offrire dei preziosi consigli culinari in diretta Facebook, mostrando come preparare i taralli o “scaldatelli“, specialità pugliese.

Prima di andare live, il primo cittadino di Lucera ha pubblicato un post sul suo profilo, segnalando agli abitanti del Comune l'appuntamento in cucina, e fornendo la lista degli ingredienti per poter realizzare la ricetta:

“Stasera per chi ha voglia possiamo passare una mezz’ora insieme senza che sto a rompervi….. Io per passare un po’ di tempo farò un kilo di taralli. Se volete Possiamo farli insieme in diretta…. Se vi va di mangiare i taralli più buoni del mondo questa sera alle 19 preparate 1 kilo di farina, 150 gr. Di olio extravergine, 30 gr. Di sale fino, semi di finocchio, pepe, vino bianco e acqua. Sapete perché sono i migliori del mondo? Perché quando la fai tu qualcosa ti sembra la migliore del mondo..Ci vediamo alle 19,00…. Prometto di non urlare….”

Nella diretta Facebook si mostra intento a impastare e a realizzare i taralli, per poi bollirli in pentola. Il tutto è sapientemente condito anche da qualche simpatica battuta per ravvivare gli animi.