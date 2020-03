Meteo, l'inverno sta tornando: allarme gelo per i frutteti già fioriti

In Italia sta per tornare l'inverno. Secondo le previsioni degli esperti, infatti, dopo i venti gelidi che già in queste ore si stanno abbattendo sulla nostra penisola, da domani 24 marzo si registrerà anche un importante calo termico.

Per domani l'arrivo di un ciclone porterà sulle regioni del Nord fenomeni di lieve intensità. Sarà invece soprattutto il Centro-Sud a subire maggiormente l'effetto della massa nuvolosa in arrivo dai Balcani. Previste possibili nevicate sparse anche in pianura nelle regioni di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Mentre su Calabria e Sicilia il fenomeno avrà soprattutto carattere temporalesco, oltre al calo delle temperature e venti forti.

Entro mercoledì le correnti gelide provenienti dalla Russia si diffonderanno gradualmente su tutto il Paese, dove permarranno almeno fino al prossimo weekend. Previsto maltempo diffuso sulle regioni del Sud, nevicate sulle Alpi, rovesci e nevicate sulle zone adriatiche. Qualche schiarita è prevista soltanto sui settori centro-meridionali della Sardegna.

La previsione delle temperature in calo sta preoccupando Coldiretti. Gli esperti, infatti, temono che l'improvvisa gelata possa bruciare i frutteti già fioriti e le primizie spuntate in anticipo. Consigliato dunque l'intervento con irrigazione antibrina.

(Credits photo: Getty)