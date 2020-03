Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, diventa un videogame

Ha fatto più del suo dovere il sindaco di Bari Decaro che, in tempi di emergenza da coronavirus, si è prodotto in veri e propri blitz per le strade della città, con l'obiettivo di far rispettare le regole: evitare assembramenti e far tornare nelle loro case i propri concittadini.

Da quel momento di parodie ne sono seguite molte, considerato che i suoi interventi sono subito diventati virali, ma forse pochi si sarebbero immaginati di vederlo protagonista di un videogioco. Mario Giliberti, l'ideatore, ha riprodotto la grafica del popolare gioco 'Pokemon' del Game Boy per proporre in 2D l'arrivo del primo cittadino al parco Due Giugno.

Nelle sequenze del videogame si vede il primo cittadino di Bari che, accompagnato da due agenti di polizia, redarguisce un anziano seduto su una panchina e poi un gruppo di ragazzi, minacciando di chiudere tutto a causa degli assembramenti che stavano creando.

Il video, postato sulla pagina social 'Bari VHS', ha come titolo: "E tu c sta a fasc do?" ossia la risposta data a un cittadino che si complimentava per il suo intervento.