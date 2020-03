Il set di Grey’s Anatomy dona mascherine, camici e guanti agli ospedali

Tutto il mondo si sta mobilitando per aiutare le strutture sanitarie e i cittadini che si trovano in difficoltà a causa del Covid-19. Tantissimi fino ad ora sono stati, infatti, i messaggi di conforto e le donazioni, arrivate soprattutto dal mondo delle celebrities e dello spettacolo in generale. E oggi ce n'è una in più. Dal set di Grey’s Anatomy fanno sapere che 300 mascherine, camici e guanti chirurgici sono stati consegnati agli ospedali per far fronte all'emergenza sanitaria. Dalla fiction alla realtà, insomma, perché nulla vada sprecato.

Ad annunciare l'iniziativa di una delle serie tv più amate al mondo, è stata il produttore esecutivo della serie ABC, Krista Vernoff: "A Station 19 (spin-off di Grey’s Anatomy) abbiamo avuto la fortuna di avere 300 delle ambite mascherine N95 e le abbiamo date alla caserma dei pompieri della città. Erano profondamente grati. Sul set di Grey’s Anatomy abbiamo ancora una scorta di camici e guanti che stiamo donando. Siamo tutti sopraffatti dalla gratitudine per i nostri operatori sanitari durante questo periodo incredibilmente difficile e, oltre a queste donazioni, stiamo facendo la nostra parte per aiutarli restando a casa".

Davvero un gesto molto bello.