Nuovo modulo per l'autocertificazione degli spostamenti: cosa cambia

È stato reso noto il nuovo modulo per l'autodichiarazione per gli spostamenti durante il periodo di quarantena da Coronavirus. Cambia per la terza volta in modo da uniformarsi alla perfezione alle misure prese dal Governo per limitare il contagio. L'aggiornamento riguarda la possibilità di tornare al proprio domicilio, abitazione o residenza: ora non c'è più. Con l'emanazione dell'ultimo decreto, infatti, questi spostamenti saranno consentiti solo per esigenze di emergenza comprovata, di salute e di lavoro. La nuova regola è stata introdotta per evitare gli esodi di massa di persone che si spostavano per tornare, ad esempio, nel loro paese d'origine.

È possibile scaricare il nuovo modulo per l'autocertificazione online, oltre che come noto sarà in dotazione alle pattuglie che controllano il rispetto delle regole. Le Forze dell'Ordine possono anche controfirmare l'autodichiarazione esonerando così l'individuo nella presentazione del documento di identità.

Ovviamente anche per questo nuovo modello sono previste le stesse punizioni in caso di violazione. Chi dichiara il falso, rischia una denuncia e anche il carcere - fino a 12 anni - per attentato alla salute pubblica.