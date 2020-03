81enne in sella all'asina con mascherina e autocertificazione

In piena emergenza coronavirus le abitudini di tutti noi sono cambiate per contrastare la diffusione del contagio. Molti sono chiusi in casa, nel rispetto della quarantena. Molti altri invece sono ancora costretti ad uscire per lavoro, ma consapevoli di dover osservare delle regole.

È il caso di Marco Dessì, un pastore 81enne di Meana Sardo, un paesino dell'entroterra della Sardegna popolato prevalentemente da persone anziane. Il pastore continua ad uscire ogni giorno in sella alla sua asina per accudire i suoi animali (maiali, pecore e cani). Ma anche per lui le cose sono cambiate: perché lo fa indossando la mascherina e portando con sé l'autocertificazione.

La sua foto è diventata virale sui social. Intervistato, il pastore ha raccontato di recarsi in campagna ogni giorno: nel suo percorso è raro incontrare qualcuno, ma può capitare di incrociare qualche compaesano. Per questo, consapevole di ciò che sta accadendo, indossa diligentemente la mascherina che gli ha procurato sua nipote, che fa l'infermiera.

"Seguo ogni giorno i telegiornali e so che questo è un virus pericoloso soprattutto per noi anziani. Io sono sempre stato sano come un pesce, ma questa volta bisogna stare attenti, io una situazione così non l'avevo mai conosciuta".

(Credits photo: tgcom24.mediaset.it)