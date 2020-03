Coronavirus, runner prende a martellate la macchina della vicina che l’aveva rimproverato

Questi giorni di quarantena stanno mettendo tutti a dura prova: tra chi continua a trasgredire le regole e chi dal balcone di casa si auto-assegna il ruolo di sceriffo, iniziamo ad assistere a scene di vera follia, come quella che ha avuto luogo a Montesilvano, in Abruzzo.

Come si può vedere dal video shock pubblicato da Leggo, un uomo ha preso a martellate l’automobile di una vicina dopo essere stato rimproverato perché si trovava fuori di casa. A quanto pare si tratterebbe di un runner che stava facendo attività motoria all’aperto: le ultime disposizioni del Governo consentono di muoversi ma solo sotto casa e da soli, in un raggio di massimo 200 metri dalla propria abitazione.

Non è chiaro cosa la donna gli abbia detto né tanto meno se l’uomo in questione si trovasse effettivamente sotto casa o meno, fatto sta che al rimprovero della vicina ha reagito in modo violento, distruggendole la macchina e rivolgendole pesanti minacce. Solo alla fine, quando la donna piangendo gli ha chiesto scusa, l’uomo si è placato e se n’è andato.