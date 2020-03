Coronavirus, anche Guido Bertolaso positivo: “Vincerò anche questa battaglia”

Questa mattina l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha annunciato tramite un post su Facebook di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. “Sono positivo al Covid-19 – ha scritto - Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento – ha specificato - Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”.

Nel suo post Guido Bertolaso si riferisce all’incarico che aveva da poco accettato, ovvero quello di consulente personale del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il quale gli ha chiesto di affiancarlo in questa situazione di emergenza. Proprio poche ore fa, infatti, Bertolaso ha tenuto un discorso agli operai che lavorano alla Fiera di Milano dove è stato allestito un ospedale per far fronte all’emergenza sanitaria, una struttura che, quando sarà completata, potrà ospitare 250 pazienti. “Portiamo a casa il risultato – ha detto – e sarete contenti di aver aiutato il vostro Paese come io ho fatto sempre. E come dobbiamo continuare a fare soprattutto in questo momento. Quindi, ragazzi, date l’anima”.

Nonostante il risultato del tampone, Bertolaso non rinuncia al suo incarico che continuerà a seguire da lontano: “Sarà sempre al nostro fianco – ha detto in proposito Fontana – ha espresso la volontà di continuare a lavorare anche se da remoto. Ci darà una mano per realizzare l’ospedale”.