Christian Jessen, il medico che ha offeso gli italiani, ora si scusa: “Volevo solo sdrammatizzare”

Era il 13 marzo quando, mentre il Coronavirus si diffondeva tragicamente in tutta Italia e il Governo iniziava a prendere drastiche misure di contenimento, il dottor Christian Jessen offendeva un’intera nazione accusando gli italiani di utilizzare la pandemia come scusa per “fare una lunga siesta” e non lavorare. Oltre ad aver offeso un popolo, quello italiano, duramente colpito da questa pandemia, con una frase infelice e anche un po’ razzista, Jessen, in qualità di medico, ha anche commesso un grave errore professionale, sottovalutando un problema enorme che riguarda ormai tutto il mondo, compresa la Gran Bretagna, il suo Paese.

Jessen, oltre a essere medico, è il conduttore del programma inglese “Malattie imbarazzanti” e oggi, a dieci giorni da quelle sue dichiarazioni che hanno indignato tutti, ha capito il suo errore e si è scusato tramite un comunicato diffuso su Twitter.

Regarding my comments about the worldwide coronavirus outbreak and its impact on Italy. Statement below and link: https://t.co/wb7ChfrUAH (1/2) pic.twitter.com/aOYuDuWArv — Dr Christian Jessen (@DoctorChristian) March 17, 2020

“A proposito dei miei commenti sulla pandemia globale di Coronavirus e sul suo impatto in Italia – esordisce Jessen nel suo messaggio – volevo dirvi che ho davvero sbagliato, in realtà volevo solo cercare di alleviare il panico che si stava generando ma, col senno di poi, riconosco che il mio commento spiritoso è stato indelicato e devo scusarmi per la rabbia che ho provocato. Capisco perché è stato considerato offensivo e spero di riuscire a farmi perdonare in futuro”.

“In qualità di medico – prosegue il messaggio – il mio lavoro è quello di essere onesto e di cercare di riportare la luce nella vita delle persone. Vi assicuro che i miei pensieri sono con tutte le persone colpite dal virus e con coloro che stanno lavorando duramente per aiutare tutti a uscire fuori da questo periodo difficile”. Infine, Jessen chiede un aiuto per l’emergenza: “Se siete nelle condizioni di farlo, potete aiutare a combattere il Coronavirus facendo una donazione al Covid-19 Solidarity Response Fund”.