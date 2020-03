L'idea (geniale) di un negozio danese per evitare gli acquisti da psicosi

In tempi di emergenza come quello che stiamo vivendo, molto spesso (e lo abbiamo visto) l'ansia e la paura di ciò che potrebbe accadere spinge le persone alle ormai note corse agli acquisti.

In questo modo alcuni clienti si accaparrano una quantità di prodotti di cui non hanno neppure una reale necessità, lasciando sforniti gli altri, che probabilmente ne avrebbero bisogno. Tra i prodotti che vanno più a ruba in questi giorni nei supermercati, ci sono certamente mascherine protettive, guanti monouso e gel igienizzanti.

Ma come fare per indurre i clienti a non fare scorte eccessive svuotando letteralmente gli scaffali? L'idea geniale è venuta ad un supermarket danese di nome Rotunden. In questo negozio con l'inizio dell'emergenza è stata imposta una prezzatura particolare ai prodotti "più a rischio" come i gel igienizzanti.

In questo negozio 1 flacone di gel costa 40 corone danesi (cioè 5,5 euro). Ma se un cliente ne acquista 2, il prezzo sale vertiginosamente alla cifra di 1000 corone (cioè 134 euro).

Una decisione estrema che potrebbe ricevere qualche critica, ma che di sicuro scoraggerà i clienti dal fare incetta di prodotti.

A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.



1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.



Hoarding stopped!#COVID19 #coronavirus #Hoarding pic.twitter.com/qaJb7UZwLr — ️ (@_schuermann) March 15, 2020

(Credits photo: twitter/schuermann)