Kiss Me Licia torna su Italia 1: tutti i mercoledì alle ore 8:00

Tutti gli amanti degli anime anni '80 hanno un motivo per gioire oggi. Da questa mattina, infatti, alle ore 8:00 sono tornati su Italia 1 gli episodi di "Kiss Me Licia". Cristina D'Avena, insieme a Mirko, Marrabbio e il gatto Giuliano torneranno a farci compagnia con le loro dolci avventure. La serie andrà in onda all'interno del contenitore della mattina dedicato ai bambini, "Latte e cartoni".

Kiss Me Licia ebbe subito un grandissimo successo. Il manga giapponese arrivò qui in Italia nel 1985 ed entrò subito nel cuore dei più più piccoli. Il live action è arrivato, invece, nel 1986 e anche questo incontrò subito il favore del pubblico. Tutti ricordiamo, infatti, l'incontro tra Licia e Andrea in un giorni di pioggia e poi l'arrivo di Mirko nella sua vita. All'inizio tra i due c'erano un po' di attriti, ma bene presto divennero amici e poi si innamorarono follemente l'uno dell'altro. Una storia d'amore bellissima, condita con tanta musica, che ci lasciava con gli occhi incollati allo schermo.

Insomma, un tuffo nel passato che non possiamo assolutamente perdere.