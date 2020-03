Questa bimba malata di cancro è un grande esempio per tutti

Sta diventando virale sui social la commovente storia di Mila Sneddon, una bimba di soli 4 anni malata di cancro la cui foto è diventata simbolo dell'importanza del distanziamento sociale.

A postare sui social le sue foto e la sua storia è stata la mamma Lynda, 36 anni. Nelle foto la piccola (e coraggiosa) Mila bacia suo padre attraverso un vetro.

Lynda ha raccontato che lo scorso novembre alla sua bambina è stata diagnosticata la leucemia. Con l'inizio del trattamento, la famiglia si è trovata costretta a fare delle scelte per proteggerla. Così hanno deciso di isolare Mila in casa con sua madre, mentre suo padre Scott (50 anni) e la sorellina di 16 anni si sono trasferiti temporaneamente in un'altra casa.

Per Mila, che è così piccola, è ovviamente difficile comprendere questa distanza e a volte chiede "Perché non puoi entrare, papà?". Ma sua madre racconta che è molto coraggiosa.

Il papà si occupa di portare a casa la spesa, ma avendo molti contatti con altre persone per lavoro, ha preferito non esporre la sua bimba, ora così fragile, al rischio di contagio. Lo stesso vale per la sorella maggiore che frequenta la scuola.

In questo momento reso così difficile dalla diffusione del nuovo coronavirus in tutto il mondo, Lynda ha deciso di condividere questa storia per sensibilizzare le persone sull'importanza del distanziamento sociale.

La storia di Mila sta diventando virale sui social, dove ha già superato le 40mila condivisioni rendendo questa piccola coraggiosa un vero esempio per tutti.

(Credits photo: Facebook/lynda.sneddon.1)