Questo cappello da baseball farebbe (ri)crescere i capelli

Hai problemi di calvizie? Allora questo articolo fa per te. Se non vuoi sottoporti a un trapianto di capelli, puoi provare un nuovo cappello da baseball che fa ricrescere i capelli... o almeno così dice. Il cappello è stato realizzato dalla Xiaomi, colosso cinese dell’elettronica, ed è dotato di 81 sensori laser in grado di "risvegliare" i bulbi piliferi con i segnali che inviano. Il suo nome è LLLT Laser Cap.

Il funzionamento del cappello è molto semplice. I sensori, inseriti nella sua calotta interna, hanno il compito di lanciare dei segnali ai bulbi, facendoli appunto risvegliare dal torpore nel quale sono caduti. Questo tipo di procedimento già si conosceva, ma mai prima d'ora era stato associato a un comunissimo cappello da baseball. Chi ha problemi con i capelli, quindi, potrà indossarlo comodamente tutti i giorni, essere alla moda e tornare ad avere la sua chioma (forse).

Il cappello ha superato tutti i test e le certificazioni necessarie e per crearlo si sono uniti gli esperti dell’Università di Shenzhen, dell’Università del Wisconsin-Madison e dell’Università di Scienze e Tecnologie Elettroniche della Cina. Non si tratta, quindi, di un prodotto improvvisato. È possibile ricaricare i sensori attraverso USB e viene fornito insieme a una speciale lozione che ha il compito di nutrire il nuovo capello cresciuto.

La stimolazione agisce solo sui bulbi vitali e non su quelli cicatrizzati, e aiuta a migliorare la salute del cuoi capelluto. Per avere il cappello miracoloso bastano poco meno di 200 dollari. L'acquisto sarà possibile sulla piattaforma di crowdfunding Youpin, dal prossimo maggio.

(Fonte: wired)