21enne positivo al coronavirus dopo aver leccato il wc per una sfida social

Un ragazzo californiano di 21 anni è finito in ospedale e risultato positivo al coronavirus per aver partecipato ad un'assurda sfida social che sta (purtroppo) coinvolgendo molti giovani.

Protagonista della vicenda è l'influencer conosciuto sui social network californiani col nome di Larz. Il ragazzo qualche giorno fa aveva aderito ad una challenge che spopola tra gli adolescenti e che consiste nel leccare tutto, a partire dai servizi igienici, sfidando il rischio di contagio (evidentemente sottostimato soprattutto dai più giovani).

Il disgustoso video in cui il giovane lecca un wc era stato postato sul suo account social seguito, pochi giorni dopo, da un altro aggiornamento in cui il ragazzo si è mostrato meno spavaldo e decisamente provato in un letto d'ospedale. Nell'ultimo video postato prima della chiusura dell'account, il giovane di Beverly Hills rivelava infatti di essere risultato positivo al Coronavirus.

Ora occorre appurare se il contagio del giovane sia effettivamente avvenuto durante la stupida sfida alla quale ha aderito.

