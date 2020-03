Il lievito di birra a ruba? Ecco la ricetta per farlo a casa

In questo periodo di isolamento a causa del Covid-19, tutti vogliono fare la pizza e il pane in casa, un po' per passare il tempo e mangiare cose buone, un po' per evitare di uscire ogni giorno per fare la spesa. Risultato? Il lievito di birra al supermercato è andato a ruba, non si trova più, gli scaffali sono vuoti e gli italiani non sanno come reperirlo.

Ecco che vieni in nostro aiuto l'arte di arrangiarsi: il lievito di birra si può anche fare a casa. A spiegare come è uno chef pizzaiolo di Gallipoli, in provincia di Lecce (Puglia), Davide Gallera. Il suo procedimento è molto semplice, eccolo la ricetta per 70 grammi di lievito:

- 150 ml di birra,

- 1,5 cucchiaino di zucchero,

- 1,5 cucchiaio di farina 00.

Si mescolano tutti gli ingredienti insieme, si lascia riposare il composto per tutta la notte, fuori dal frigorifero a temperatura ambiente. Il mattino dopo il lievito di birra sarà pronto. Provare per credere.