La "Baby" di Dirty Dancing compie 60 anni: auguri a Jennifer Grey

Jennifer Grey, l'attrice che a 27 anni entrava di diritto nell'Olimpo di Hollywood grazie al ruolo di Frances “Baby” Houseman nel film cult Dirty Dancing – Balli proibiti, oggi compie 60 anni.

L'attrice è nata infatti il 26 marzo 1960 a Manhattan, New York. Figlia di Joel Grey, premio Oscar per il film "Cabaret". Prima di essere scelta dalla regista Emile Ardolino per il ruolo di Baby nel 1987, aveva già recitato in diverse pellicole (come Amare con rabbia di James Foley, Alba Rossa di William A. Levey e Cotton Club di Francis Ford Coppola).

Dopo l'incredibile successo ottenuto recitando nell'indimenticabile ruolo di Baby accanto al compianto Patrick Swayze, l'attrice ha continuato a lavorare molto, prendendo parte alla realizzazione di circa 17 film per il cinema e numerose serie tv. Ha recitato in I maledetti di Broadway di Howard Brookner e in Wind – Più forte del vento di Carroll Ballard. Ed è comparsa in numerose serie tv, come Friends, Dr House - Medical Division e Grey's Anatomy.

L'attrice nel 2010 ha anche partecipato all'undicesima edizione del programma Dancing With The Stars, il nostro Ballando con le Stelle, piazzandosi al primo posto in coppia con il ballerino Derek Hough.

(Credits photo: Instagram/jennifer_grey)