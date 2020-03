Il principe Filippo è morto?

Sui tabloid inglesi e sui social sta circolando insistentemente la notizia secondo la quale il principe Filippo, duca di Edimburgo e marito di Elisabetta II, sarebbe morto in questi giorni.

Secondo gli stessi giornali, la regina e il resto della famiglia reale sarebbero costretti al silenzio a causa dell'emergenza sanitaria in corso che impedirebbe di celebrarne ora i funerali.

Per qualcuno si tratta dell'ennesima fake news. Ma va detto che Filippo, che ha 98 anni, già lo scorso novembre ha avuto problemi di salute per i quali è stato ricoverato in ospedale, uscendo poco prima di Natale. Inoltre, come tutte le persone anziane, è tra i soggetti più a rischio per la minaccia del coronavirus. A maggior ragione dopo la recente conferma delle condizioni del figlio Carlo, risultato positivo al Covid-19.

Secondo il tabloid britannico Express, il duca di Edimburgo avrebbe già dato precise disposizioni sulle esequie, chiedendo un funerale in stile militare inglese alla presenza di familiari, amici e capi di Stato dei paesi del Commonwealth, e scegliendo di essere sepolto nei giardini di Frogmore, nel parco del Castello di Windsor, invece che nella cappella di Westminster.