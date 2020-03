Nato durante la febbre spagnola nel 1919, a 101 anni vince il Covid-19

Questa storia ha dell'incredibile ed è un segnale di speranza per tutti noi. Un anziano signore di 101 anni è stato ricoverato una settimana fa a causa del Covid-19 in ospedale a Rimini, e oggi è stato dimesso ed è tornato a casa dai suoi cari. Alla sua veneranda età è riuscito a sconfiggere il virus che sta decimando la generazione più anziana. La vicenda diventa ancora più incredibile considerando il fatto che l'uomo è nato nel 1919 in piena epidemia da febbre spagnola.

A riferire la notizia ai media è stato il vicesindaco Gloria Lisi. Ecco il racconto: "Ricoverato a Rimini, in pochi giorni è diventato 'la storia' anche per i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. Una speranza per il futuro di tutti noi nel corpo di una persona ultracentenaria, quando le cronache tristi di queste settimane raccontano meccanicamente ogni giorno di un virus che si accanisce soprattutto sugli anziani. E ce l'ha fatta. La famiglia lo ha riportato a casa. Ad insegnarci che neanche a 101 anni il futuro è scritto".

Un segnale di speranza, dunque, l'anziano è diventato il simbolo della lotta al Coronavirus.